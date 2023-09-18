Зеленский – "нацист", а РФ напала как "самозащита": смешные заявления России в суде ООН

Российские представители во время суда в ООН по геноциду в Украине отвергают любые обвинения в свою сторону, зато озвучили смешные заявления о Владимире Зеленском и "причины" вторжения.

Об этом сообщает Европейская Правда.

Агент России в Суде посол Геннадий Кузьмин повторил нарративы пропаганды. Он возразил аргументы Украины и заверил, что Россия начала войну "по статье 51 Устава ООН по самозащите, и это не имеет отношения к конвенции по геноциду".

Далее он продолжил заезженную цитату Кремля, что "Украина борется против населения Донбасса". Значительную часть выступления посвятил укоренившемуся "нацизму в Украине" и назвал "три отца украинского нацизма". По его смешному заявлению, это Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник.

"Нацисты в Украине произошли от ОУН, пособника нацистов", – заявил представитель РФ в Гааге.

Говоря серьезно о "нацистах в Украине", он назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского, происходящего из еврейской семьи, "нацистом", потому что он "назвал бригаду ВСУ "Эдельвейс" в честь нацистского "Эдельвейса".

Российская сторона называет украинскую жалобу "неприемлемой" и призывает ее отменить.

Кроме Украины и России, в процессе принимают участие еще 32 страны-члена ООН. Украина будет выступать во вторник, 19 сентября.

Напомним, в понедельник, 18 сентября, Международный суд ООН в Гааге возобновил слушания в иске Украины против России по конвенции о геноциде.

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