The Guardian опубликовали очередную скандальную статью сотрудника Фонда Карнеги, который требует от США прекратить поддержку Украины, если Киев не согласится "принять стратегию прекращения войны".

Соединенные Штаты находятся в затруднительном положении с двумя своими важнейшими иностранными друзьями: украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом пишет старший научный сотрудник и директор американской государственной программы Фонда Карнеги Кристофер Чиввис для британской газеты The Guardian.

По мнению автора, Вашингтон оказывает широкую военную поддержку обоим, "даже если их действия противоречат долгосрочным интересам США". Чиввис призывает Вашингтон найти "более четкий подход".

Кристофер Чиввис считает, что Соединенные Штаты "просто не могут позволить себе поддерживать Израиль в эскалации конфликта, который наносит ущерб мировой репутации Америки, делает ее новой мишенью для террористов или вовлекает ее в дорогую войну с Ираном, которую невозможно выиграть".

Кроме того, "досталось" от автора и президенту Зеленскому. По мнению публициста, есть разрыв между военными целями Украины и тем, что выгодно для Америки.

"Дело Украины справедливо, и ее суверенитет следует сохранить, но, опять же, Соединенные Штаты не могут быть втянуты дюйм за дюймом в бесконечную войну – особенно в несущую реальные ядерные риски. Зеленский не желал делать существенных шагов к реалистическому прекращению огня. Вместо этого он давит вроде бы в надежде отвоевать всю потерянную территорию Украины силой оружия", – говорится в статье The Guardian.

Кроме того, автор называет план победы, который Зеленский представил Байдену на прошлой неделе, "очередным требованием получить больше оружия". Поэтому Чиввис призывает администрацию Байдена ограничить поддержку Украины, если Киев не хочет идти на переговоры.

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