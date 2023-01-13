Зеленский намекнул на новые решения по оружию на ближайшей встрече в формате "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги дипломатического марафона на этой неделе, в результате которого удалось убедить западных партнеров в необходимости усилить оборонное сотрудничество.

Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении в пятницу, 13 января.

В частности, в этом контексте он упомянул о сегодняшних переговорах с президентом Словакии Зузаной Чапутовой и премьер-министром Албании Эди Рамой.

“В целом, благодаря переговорам на этой неделе, нам удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия для Украины. Максимально работаем для того, чтобы это было отражено в решениях очередной встречи в формате "Рамштайн", встречи министров обороны, которая состоится во второй половине января", — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, Украина также готовится к участию в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе.

“В этом году традиционная экономическая тематика форума, очевидно, будет уступать вопросу безопасности. Для нас важно, чтобы на каждый вопрос мира по безопасности был эффективный и четкий украинский ответ. Так и будет”, – заверил президент.

Также Владимир Зеленский сообщил о своем участии в торжественном заседании литовского Сейма, которое сегодня, 13 января, было приурочено ко Дню защитников свободы, когда в Литве вспоминают годовщину январских событий 1991 года, когда литовцы защитили свою независимость от попыток Москвы сохранить контроль над страной.

“Сегодня было очень символическое заседание, очень эмоциональное. Я поблагодарил наших литовских братьев за все их действия в поддержку Украины и нашей борьбы за свободу, и за все их слова о героизме наших людей, которые звучали и будут звучать в Литве”, — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, последние заявления Запада о поставках Украине оружия и техники свидетельствуют, что он подвинул красные линии по вопросу военной помощи, однако определенные "табу на вооружение" остаются.

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