Зеленский направляется в Нидерланды и выступит в Гааге — СМИ

СМИ утверждают, что Зеленский выступит в Гааге с речью "Нет миру без правосудия".

Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 3 мая, после визита в Финляндию отправился в Нидерланды.

Об этом пишет нидерландская телерадиокомпания NOS.

По данным СМИ, украинский лидер летит на правительственном самолете в Нидерланды. Ранее этот самолет вылетел из польского аэропорта в Хельсинки в Финляндию, где сегодня находился Зеленский. По информации из открытых источников, сейчас правительственный самолет следует в Нидерланды.

Издание Nieuwsuur сообщает, что президент завтра выступит в Гааге с речью под названием "Нет мира без правосудия".

"Это будет первый визит Зеленского в Нидерланды как главы Украинского государства. Это также одна из немногих его поездок за пределы Украины с момента начала войны в Украину в феврале прошлого года", — написали журналисты.

Издание предполагает, что в Гааге Зеленский будет говорить о наказании для России и диктатора Путина и будет просить оружия для Украины. Пока официально ни Киев, ни Нидерланды визита украинского лидера не подтвердили.

Напомним, Владимир Зеленский в среду, 3 мая, прибыл в Хельсинки – столицу Финляндии – с официальным необъявленным визитом. Он провел встречу со своим коллегой Саули Нииностио.

Также Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидерами североевропейских стран в Хельсинки заявил, что Украина должна стать 33-м членом Североатлантического альянса после того, как к блоку присоединится Швеция.

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