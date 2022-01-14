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Зеленский назначил нового посла в Литве: кто им стал

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Зеленский назначил нового посла в Литве: кто им стал

Фото: Petro Beshta/Facebook

Петр Бешта – дипломат, генеральный директор политического директората МИД Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Литовской Республике. Им стал Петр Бешта.

Соответствующий указ №13 появился на сайте офиса президента 14 января.

"Назначить Бешту Петра Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Литовской Республике", – говорится в указе президента от 14 января.

По открытым данным, Петр Бешта – дипломат, генеральный директор политического директората Министерства иностранных дел Украины, секретарь организационного комитета саммита Крымской платформы.

Напомним, ранее президент подписал указы, которыми назначил послов Украины в Нидерландах, Сербии, Республике Мальта, Брунее Даруссаламе и Вьетнаме.

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