Зеленский назначил нового посла в Литве: кто им стал

Петр Бешта – дипломат, генеральный директор политического директората МИД Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Литовской Республике. Им стал Петр Бешта.
Соответствующий указ №13 появился на сайте офиса президента 14 января.
"Назначить Бешту Петра Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Литовской Республике", – говорится в указе президента от 14 января.
По открытым данным, Петр Бешта – дипломат, генеральный директор политического директората Министерства иностранных дел Украины, секретарь организационного комитета саммита Крымской платформы.
Напомним, ранее президент подписал указы, которыми назначил послов Украины в Нидерландах, Сербии, Республике Мальта, Брунее Даруссаламе и Вьетнаме.
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