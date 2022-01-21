Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Зеленский назначил нового посла в Саудовской Аравии: кто им стал

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский назначил нового посла в Саудовской Аравии: кто им стал

УНИАН

Новым послом стал заместитель Министра обороны Украины по европейской интеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №15 о назначении нового посла в Королевстве Саудовской Аравии. Им стал заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента 21 января.

"Назначить Петренко Анатолия Григорьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Саудовской Аравии", — говорится в документе.

Что известно о новоназначенном посла

Как говорится на сайте Министерства обороны Украины, Анатолий Петренко – родом из Полтавской области. Военную службу приступил к курсанту Киевского высшего общевоенного командного училища. Офицерскую службу проходил в должностях командира взвода, роты, начальника разведки штаба полка, командира батальона. Затем занимал разные должности — от начальника отдела до начальника Управления евроатлантической интеграции, и Министерства обороны в должности директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

В 2018 году уволился с военной службы в звании генерал-лейтенанта. Петренко участвовал в АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Занимал должность руководителя украинской части Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

20 декабря 2017 года был назначен заместителем Министра обороны Украины по европейской интеграции.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Литовской Республике. Им стал Петр Бешта, генеральный директор политического директората МИД Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация