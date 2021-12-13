Зеленский назначил послов Украины в нескольких странах: кто получил должности

Зеленский назначил послов в пяти странах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми назначил послов Украины в Нидерландах, Сербии, Республике Мальта, Брунее Даруссалами и Вьетнаме.

Соответствующие указы №643/2021 – №647/2021 появились на сайте главы украинского государства сегодня, 13 декабря.

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Послом Украины в Республике Сербия назначен Владимир Толкач. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Александра Александровича. Послом в Королевстве Нидерланды стал Максим Кононенко. Александр Гаман назначен послом во Вьетнаме, однако другим документом он был уволен с должности представителя Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества по совместительству.

По совместительству президент также назначил посла в Италии Ярослава Мельника послом в Республике Мальта, а посла в Сингапуре Екатерину Зеленко – послом в Брунее Даруссал.

Как сообщалось ранее, Зеленский назначил четырех послов и главу миссии Украины при НАТО.