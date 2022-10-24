Зеленский назвал достижения от сотрудничества с ООН и поблагодарил Гутерреша

Украинский президент выразил уверенность, что Устав ООН будет работать по поддержанию мира и международного правопорядка.

В понедельник, 24 октября, когда в мире отмечается День ООН, президент Украины Владимир Зеленский перечислил достижения, достигнутые от сотрудничества с этой международной структурой.

Об этом он говорил во время своего традиционного обращения.

Президент напомнил, что именно в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН.

“Он был написан и принят не как нечто ритуальное – это не пустая формальность. Это один из базовых документов, который должен работать по поддержанию мира и международного правопорядка. Должен работать. И будет работать”, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, ради этого идет борьба украинцев против незаконной и неспровоцированной российской вооруженной агрессии.

"Каждый и каждая, кто пытается вернуть мир для Украины, борется и за то, чтобы мир и безопасность были возможны для всех других народов на земле", — подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский поблагодарил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за сотрудничество и за то, что он действительно стоит на защите Устава ООН и глобального мира.

“Мы уже добились хороших результатов вместе – это и освобождение наших пленных, которых содержали в России, это и экспортная зерновая инициатива, позволяющая снять остроту продовольственного кризиса в мире, это и разноплановое сотрудничество в структурах ООН. Спасибо за содействие во всем этом! И верю, что сможем добиться еще большего”, — подчеркнул президент.

Напомним, Россия шантажирует мир, угрожая разорвать сотрудничество с ООН, если организация направит в Украину специалистов для расследования атак украинских городов иранскими беспилотниками.

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