Зеленский назвал территорию, которую готов "обменять" на членство в НАТО

Украинский лидер отреагировал шуткой на возможность отказаться от части Украины ради вступления в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию, отвечая на вопросы журналистов о возможном обмене территории на членство в НАТО, в шутку предложил для этой цели российский Белгород.

Об этом говорилось на его совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

“Обмен территории? Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО”, — пошутил Зеленский.

Как сообщалось, ранее глава канцелярии генсека НАТО Йенса Столтенберга предположил, что Украина может вступить в Альянс в обмен на часть своих территорий, которые она могла бы уступить Россию.

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Позже он признал, что это заявление, которое было частью более широкой дискуссии относительно возможных сценариев будущего в Украине , было ошибкой.

Украинский МИД высказал свою позицию по этому поводу. Ведомство осудило такие разговоры и заявило, что такие заявления абсолютно неприемлемы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на такое предложение. По его словам, это вброс, который совершен, чтобы пощекотать нервы украинцев.

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