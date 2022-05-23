Зеленский назвал ужасающие последствия для стран Европы, если США и ЕС не поддержат Украину в войне

Зеленский назвал ужасающие последствия для стран Европы, если США и ЕС не поддержат Украину в войне

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США и Европейский союз должны защитить Украину, чтобы российский диктатор не пошел дальше войной на Европу.

Как считает глава государства, первыми под удар РФ могут попасть страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония.

Об этом украинский президент сообщил журналистам в украинском доме в Давосе в понедельник, 23 мая.

"Она ( война – ред .) здесь, на границе с РФ. Сегодня на нас наступаю. Если мы упадем, если Украина не выдержит, Россия пойдет дальше. А Далее она пойдет на Прибалтийские страны – Эстонию, Литву, Латвию. Это маленькие государства, которые самостоятельно, даже если они вместе объединятся, они не смогут защититься. Тогда они должны будут продемонстрировать, что они являются членами НАТО. В этот момент американские военные должны будут лететь в Литву, Латвию, Эстонию, согласно 5 поправке НАТО, и там они будут погибать", – сказал Зеленский.

Напомним, в Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки РФ продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий и нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.

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