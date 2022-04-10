Зеленский — о 12-й годовщине Смоленской катастрофы: в этот день мы солидарны с нашими польскими друзьями

Президент Украины поддержал польский народ.
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших 12 лет назад в авиакатастрофе под Смоленском представителей элиты Польши, а также выразил солидарность польским партнерам, рядом с Украиной противодействующим российской агрессии.
Об этом глава государства заявил в обращении 10 апреля.
"Сегодня — двенадцатая годовщина авиакатастрофы под Смоленском, которая унесла жизни Президента Леха Качиньского и представителей польской элиты. В этот день мы солидарны с нашими польскими друзьями и союзниками, твердо стоящими в противодействии российской агрессии", — подчеркнул Зеленский.
В этом же обращении Зеленский объяснил, почему власти России не признают свою вину.
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