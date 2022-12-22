Зеленский – о договоренностях с Байденом во время визита в США: "Едем с хорошими результатами"

Глава государства Владимир Зеленский рассказал об итогах визита в США. Украинский президент сообщил, что он и делегация "едут с хорошими результатами" для страны.

Об этом он сказал в видеообращении, записанном из Польши.

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"Возвратимся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет. Когда мы говорим "патриоты в Украине и в Соединенных Штатах – мы все равно имеем в виду защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже", — сказал украинский лидер.

Зеленский выразил благодарность Байдену и Конгрессу Соединенных Штатов за международное лидерство.

"Я благодарю Президента Байдена и за помощь, и за его международное лидерство, и за настроенность на победу. Спасибо Конгрессу Соединенных Штатов Америки – обеим палатам, обеим партиям, всем тем, кто поддерживает Украину, всем тем, кто желает победы так же, как и все мы. Победа будет! Слава каждому нашему воину! Слава каждому, кто защищает наше государство! Везем в Украину, в Донбасс, под Бахмут и на юг решения, которых наши силы обороны ждали", — заверил украинский политик.

Визит Зеленского в США

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретился с Джо Байденом. Во время разговора с украинским лидером глава Белого дома заявил, что для него " честь быть рядом с Украиной в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит Путин".

Кроме того, Байден подтвердил предоставление Украине систем противоракетной обороны Patriot. Белый дом также объявил о выделении Украине очередного транша военной помощи.

Визит в Вашингтон украинского лидера получил большой резонанс и произвел впечатление на Западе. Британское издание The Guardian сравнило поездку Зеленского с визитом Уинстона Черчилля в США во время Второй мировой войны.

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