Зеленский о возможном визите Байдена в Украину: "Я думаю, что он приедет"

Зеленский о возможном визите Байдена в Украину: "Я думаю, что он приедет"

Зеленский считает, что лидера Америки должен увидеть зверства россиян своими глазами.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что американский лидер Джо Байден посетит Украину, чтобы увидеть своими глазами масштабы разрушений и зверства военных России.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN.

"Я думаю, что он приедет", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможном визите Байдена в Украину.

Президент Украины понимает, что решение Байдена зависит от ситуации в Украине, однако Зеленский считает, что лидера Америки должен увидеть зверства россиян своими глазами.

"Я имею в виду его решение, конечно. И также, его приезд зависит от ситуации с безопасностью – я имею в виду это – но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов, и поэтому он должен приехать сюда, чтобы увидеть", — заметил украинский президент.

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден заявил о готовности лично уехать в Украину. Однако на следующий день в Белом доме сообщили, что у Байдена пока нет планов посещать Украину, но есть желание приехать в Киев.

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