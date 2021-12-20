Зеленский — о заявлениях Путина и Лукашенко по поводу ядерного оружия РФ: будем знать, где оно расположено

Зеленский — о заявлениях Путина и Лукашенко по поводу ядерного оружия РФ: будем знать, где оно расположено

Зеленский подчеркнул, что такими заявлениями "нельзя играть".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Беларуси о ее готовности разместить у себя российское ядерное оружие. Зеленский заверил, что если такая передача и состоится, Украина будет знать, где она расположена.

Об этом глава Украины сообщил во время совместной пресс-конференции по итогам разговора с президентами Литвы и Польши.

Глава украинского государства отметил, что мир неоднократно слышал "устрашение" РФ разместить оружие в разных уголках мира. Однако подчеркнул, что такими заявлениями "нельзя играть".

"Любые запугивания по поводу "миграции" российского ядерного оружия в разные уголки мира — мы много раз это уже слышали. И о будущем расположении ядерного оружия на временно оккупированной части Крыма. Сейчас мы имеем информацию о расположении оружия на территории Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играть, а для Украины достаточно привычная ситуация относительно очередной информационной атаки со стороны России и некоторых представителей Беларуси. Если так случится, по крайней мере, мы будем знать, где расположена часть ядерного оружия РФ ", — сказал он.

Напомним, в Беларуси заявили, что готовы разместить у себя ядерное оружие якобы из-за угроз НАТО и деятельности Альянса в Польше и Украине. Министр иностранных дел страны Владимир Макей НАТО заявил, что такие действия "это один из возможных ответов на предстоящие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши".

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