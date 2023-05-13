Зеленский обратил внимание Папы Римского на похищение в Украине детей государством-агрессором

Президент Украины попросил помощи от Ватикана в возвращении принудительно вывезенных в Россию украинских детей.

В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском особо отметил военные преступления России, связанные с похищением и депортацией украинских детей.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

"Призвал Ватикан присоединиться к усилиям Украины, направленным на возвращение незаконно и принудительно вывезенных в Россию, де-факто похищенных, украинских детей", — говорится в сообщении.

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Основной темой встречи была реализация усилий по прекращению российской военной агрессии и восстановлению мира. Владимир Зеленский повторил пункты украинской формулы мира, касающиеся продовольственной безопасности, освобождения пленных и депортированных лиц и восстановления справедливости.

"Поскольку война идет на территории Украины, мирный план может быть только украинским", — подчеркнул президент.

Напомним, президент Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в Ватикан на частную аудиенцию с Папой Франциском. Его встретили в Апостольском дворце.

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