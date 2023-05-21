Зеленский обратился к народу Японии и рассказал о беспрецедентных преступлениях РФ: "Растоптала все цивилизованное"

Глава государства Владимир Зеленский в Японии призвал мировых лидеров к действиям, когда Россия совершает беспрецедентные преступления против всего человечества.

Об этом глава государства сказал во время обращения к народу Японии на саммите лидеров стран "Большой семерки" в воскресенье, 21 мая.

"Россия растоптала все, что есть цивилизованное. Она уже больше года проводит оккупацию нашей крупнейшей в Европе атомной электростанции. Россия одно такое государство-террорист в мире, которое стреляло из танков по зданию атомной станции. Никто другой не делал атомную станцию полигоном для хранения оружия" и снарядов Россия прикрывается атомной станцией, чтобы обстреливать наши города из реактивной артиллерии Если кто-то в мире еще способен игнорировать другие военные преступления России, такое ее преступление против человечества точно должно побуждать к действиям каждого. Чернобыльская катастрофа 1986 года", — сказал Зеленский.

Саммит G7 в Японии 21 мая

Напомним, 21 мая проходит третий день саммит "Большой семерки", который в этом году проходит в японском городе Хиросима. В частности, украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили дальнейшее взаимодействие для усиления оборонных способностей нашего государства, украинскую формулу мира и другие важные вопросы.

В Офисе президента прокомментировали встречи Зеленского с рядом мировых лидеров. Советник руководителя ОП Михаил Подоляу уверен, что на встрече в Хиросиме модерируется новый послевоенный мир, где России как субъекта по сути нет.

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