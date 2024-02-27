Зеленский обсудил пункты Формулы мира с наследным принцем Саудовской Аравии

Важной темой встречи стали конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский содержательно обсудил с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом Формулу мира во время визита в Саудовскую Аравию.

Об этом глава Украины сообщил 27 февраля.

"Обсудили пункты Формулы мира и прогресс, который может быть достигнут в их реализации. Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения. Мы ценим стремление принца помочь восстановить настоящий мир и благодарны советам и поддержке", — написал он.

Также Зеленский рассказал принцу об усилиях и диалоге с партнерами по подготовке Глобального саммита мира в Швейцарии на уровне лидеров. Они обсудили содержание саммита и шаги, которые могут быть предприняты для реального восстановления безопасности для Украины, всей Европы и глобального сообщества народов.

"Наши команды будут работать по соответствующим направлениям, которые были обсуждены сегодня", — добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 февраля, прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Там Зеленский планирует обсудить возвращение пленных и депортированных украинцев.

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