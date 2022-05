Зеленский обсудил с Джонсоном предоставление Украине вооружения большей дальности

Во время разговора, в частности, два лидера говорили о дополнительной военной помощи Украине и привлечении виновных российских солдат к ответственности и зверству в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.

"Он (Джонсон — ред.) поздравил возможность выступить перед украинским парламентом в начале этой недели, отметив, насколько важны демократические ценности Украины как противовес заброшенной автократии России. Президент Зеленский отметил, что парламент принял сердечный прием, что демонстрирует важность поддержки Украины со стороны Великобритании", — говорится в заявлении.

Также лидеры обсудили события на поле боя и требования украинских вооруженных сил, в частности, предоставление вооружения большей дальности для предотвращения бомбардировки мирного населения Украины. Кроме того, ританский премьер отметил важность надежного и независимого международного судебного процесса для обеспечения привлечения к ответственности лиц, виновных в зверствах в Украине, и предложил постоянную поддержку в сборе доказательств военных преступлений.

Я смотрю на President @ZelenskyyUa и увлекаю его для возможности для адреса российских парламентариев, стремящихся к развитию демократии и свободной семьи этого года.



Мы будем заниматься общественным и человеческим содействием в Украине. Этот conflict is about right versus wrong