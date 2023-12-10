Зеленский переговорил с Урсулой фон дер Ляен: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что говорил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен о решении о выделении 50 миллиардов евро и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом говорилось в сообщении Зеленского вечером 10 декабря.

"Поддерживаю постоянный контакт с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. В телефонном разговоре скоординировали наши позиции перед заседанием Европейского совета. (...) Рассчитываем на положительное решение о выделении €50 млрд и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС", — заявил Зеленский.

Он также напомнил, что Европа должна решительно защищать свои ценности и единство и поблагодарил за высокую оценку работы по выполнению всех рекомендаций Еврокомиссии.

"Знаю, что мы можем рассчитывать на поддержку со стороны госпожи Президента в этом", — добавил президент.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предоставит Украине 50 млн евро для ремонта и обновления инфраструктуры портов, подвергшихся разрушениям из-за атак армии РФ.

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