Зеленский по дороге домой встретился с Дудой: о чем говорили два лидера Европы (видео)

Лидеры двух стран обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году.

Украинский президент Владимир Зеленский после визита в США, возвращаясь домой, 22 декабря встретился с польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

"Дорогой домой встретился с другом Украины – Президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", — говорится в сообщении украинского лидера.

Зеленский во время разговора поблагодарил Польшу "за неизменную и мощную поддержку Украины" в борьбе за независимость.

Визит Зеленского в США

20 декабря американские СМИ распространили информацию, что в США едет президент Украины Владимир Зеленский. 21 декабря это подтвердили и Зеленский и американский лидер Джо Байден. Отметим, с начала войны это первая заграничная поездка лидера Украины.

Во время пресс-конференции американский президент Байден подтвердил передачу систем Patriot. Белый дом объявил о выделении Украине в один миллиард долларов военной помощи.

В Кремле отреагировали на поездку Зеленского в Вашингтон и пригрозили эскалацией войны. Посол агрессорки России в США Анатолий Антонов заявил, что визит Зеленского в Вашингтон показал, мол, ни Соединенные Штаты, ни Украина не готовы к миру.

Президент Украины впервые с 24 февраля покинул государство, чтобы выступить в Конгрессе США

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