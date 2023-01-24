Зеленский поблагодарил Макрона за "прорывное решение" по военной помощи Украине: чего ждать от Франции

Президент Украины поднял тему и предстоящих Олимпийских игр в Париже.

Глава государства Владимир Зеленский беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого поблагодарил его за "прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины".

Об этом сообщил президент Украины.

Зеленский также отметил, что Украине следует ожидать от Франции передовых систем ПВО.

В ходе беседы с Макроном он поднял тему и предстоящих Олимпийских игр в Париже.

"Обсудили и дипломатические шаги по завершению войны. Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", — добавил Зеленский.

Ранее Макрон назвал три условия для поставки Украине танков Leclerc.

Напомним, что Париж обещает помочь столице Украины колесными танками AMX-10 RC и бронемашинами Bastion.

А в ФРГ должны адаптировать поставки к нуждам на поле боя в Украине.

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