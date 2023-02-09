Зеленский подарил королю Бельгии обломок российского самолета: фото

Украинские пилоты написали на остатках сбитого штурмовика слова "Вместе мы победим".

В четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский побывал на аудиенции у короля Бельгии Филиппа І. Встреча завершилась необычным подарком украинского лидера.

Об этом сообщила пресс-служба бельгийского королевского дворца, опубликовав фото этой встречи.

В сообщении говорится, что украинский президент передал бельгийскому монарху обломок российского самолета Су-25, сбитого во время агрессии РФ в Украине.

"Украинские пилоты написали на нем слова "Вместе мы победим", — отметили в королевском дворце.

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На аудиенции президента Зеленского сопровождал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления подарил спикеру парламента Британии Линдсею Гойлу шлем одного из лучших украинских пилотов, призывая союзников предоставить современные истребители и создать "коалицию самолетов".

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