Зеленский подписал указ о введении специального знака отличия городам-партнерам, которые помогли Украине больше всего

Зеленский подписал указ о введении специального знака отличия городам-партнерам, которые помогли Украине больше всего

Президент Украины подписал указ о введении нового знака отличия для благодарности городам партнерских государств, которые больше всего помогли во время войны.

Глава государства отметил, что первое отличие "Город-спаситель" получил польский город Жешув.

Об этом украинский президент сообщил в традиционном видеообращении в воскресенье, 22 мая.

"Подписал указа о введении нового знака отличия Украины для благодарности тем городам партнерских государств, которые больше всего помогли. И первым таким городом стал Жешув — город-спасатель. Совершенно справедливо ", — отметил Зеленский.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 22 мая был с рабочим визитом в Украине и лично выступил в Верховной Раде. В частности, выступая с трибуны парламента, Дуда заявил, что Россия должна выплатить Украине контрибуции из-за войны. Также президент Польши пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Украинско-польские отношения наконец-то – на абсолютно чистой и искренней основе: обращение Зеленского за 22 мая

Читайте также: