Зеленский поедет в Брюссель на встречу: о чем будут говорить лидеры стран ЕС и НАТО

Владимир Зеленский в следующую среду может посетить Брюссель для встречи с лидерами ряда европейских стран и стран НАТО.

Об этом сообщил Reuters.

По информации собеседников агентства, у Зеленского запланированы встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши.

"Это не будет встреча, на которой будут приняты конкретные решения, она будет более политической, чтобы обсудить ближайшие недели и месяцы", – сказал источник, знакомый с планом встречи.

Встреча проходит на фоне того, что европейские страны сталкиваются с возможностью того, что США изменят свой подход к войне.

Организатором встречи выступил генсекретарь НАТО Марк Рютте. Она состоится, когда ряд лидеров должны встретиться на саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе.

Напомним, в 2025 году Украина потратит на оборону около четверти ВВП – это в десять раз больше, чем в среднем европейские союзники по НАТО, которым следует увеличить военные бюджеты.

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