Зеленский поговорил с Трампом по телефону: республиканец раскрыл детали разговора

Трамп, в частности, сказал Зеленскому две вещи.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с претендентом в кандидаты в США Дональдом Трампом. Политики обсудили ситуацию в Украине и важность разрешения конфликта с Россией.
О деталях разговора рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус рассказал 24 каналу.
По его словам, разговор оказался успешным. Трамп, в частности, сказал Зеленскому две вещи.
Первое — тезис о том, что в случае, если Трамп станет президентом, вроде бы пожертвует территориями Украины для достижения мира с Россией неправда.
Второе – во время договоренностей со страной-агрессоркой Республиканская партия будет обязана отдать должное украинцам, пожертвовавшим своей жизнью в борьбе за независимость – тоже неправдивый тезис.
"Это должно стать основой соглашения. Я вернусь к мирному плану Майка Помпео. Это отличный и реалистичный план", – сказал член Республиканской партии.
Он добавил, что Помпео является советником Дональда Трампа и в случае его победы на президентских выборах будет активно заниматься воплощением плана, касающегося войны России против Украины.
Тем временем кандидатка в президенты США Камала Гаррис вырвалась вперед в предвыборных опросах.