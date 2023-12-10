Зеленский пообщался с Орбаном во время церемонии инаугурации президента Аргентины

Орбан и Зеленский встретились в парламенте в ложе гостей.
Глава Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея в Национальном конгрессе в Буэнос-Айресе.
Об этом свидетельствует видео на канале YouTube сената Аргентины.
Орбан и Зеленский побеседовали в аргентинском парламенте в ложе гостей.
В офисе президента пока не прокомментировали детали встречи Зеленского и Орбана.
Известно, что уже из Аргентины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, принимавшим в пятницу Орбана в Париже. Лидеры Украины и Франции обсудили фронт, военную помощь, евроинтеграцию, "зерновой коридор" и следующий оборонный пакет, значительно усиливший огневую мощь ВСУ.
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