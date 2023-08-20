Зеленский посетил авиабазу в Дании, где обучаются украинские пилоты (фото)

Украинский лидер ознакомился с техническими характеристиками F-16 и посидел в кабине пилота.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Данию посетил Fighter Wing Skrydstrup – авиабазу Королевских военно-воздушных сил, где проходят обучение на истребителях F-16 украинские пилоты.

Об этом сообщили на официальном сайте президента.

Украинский лидер ознакомился с техническими характеристиками F-16, просмотрел программу подготовки украинских пилотов и встретился с летчиками.

Фото: Сайт президента Украины

Зеленский отметил, что знает о большой мотивации украинских летчиков и инженеров быстро и эффективно овладеть новой техникой.

"Я желаю вам хорошей учебы и как можно быстрее на новых крыльях возвращаться домой, чтобы защищать наше государство, его суверенитет и территориальную целостность. Защищать наших людей и наши дома. Уверен в каждом из вас", – сказал он.

Владимир Зеленский также вручил украинским военным государственные награды.

Фото: Сайт президента Украины

Президент подчеркнул, что вся Украина гордится своими защитниками и пожелал им удачи.

К слову, знакомясь с возможностями и особенностями эксплуатации F-16, он посидел в кабине пилота одного из истребителей.

Фото: Сайт президента Украины

Напомним, в этот же день, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Нидерланды посетил авиабазу в Эйндховене. Здесь он тоже воспользовался возможностью побывать в кабине истребителя F-16.

Читайте также: