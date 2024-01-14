Зеленский посетит Давос: подробности визита в Швейцарию

В понедельник, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Швейцарию, где в тот же день открывается Всемирный экономический форум в Давосе.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В сообщении подтвердили, что президент Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч.

В частности, в рамках визита глава государства встретится с главами обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии Виолой Амгерд.

Ранее в Давосе официально анонсировали визит президента Владимира Зеленского.

Напомним, Швейцария, известная своей позицией нейтралитета по любым военным конфликтам, поддерживает украинскую "Формулу мира" и готова стать медиатором.

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