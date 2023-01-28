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Зеленский поздравил новоизбранного президента Чехии: почему этот выбор в пользу Украины

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Зеленский поздравил новоизбранного президента Чехии: почему этот выбор в пользу Украины

Фото: Associated Press

Украинский лидер высоко оценил генерала Павела за его поддержку в противостоянии российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил отставного генерала Петра Павела с убедительной победой на выборах президента Чешской Республики.

Поздравление опубликовано в Twitter украинского лидера.

“Ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы против российской агрессии. Буду рад тесному личному сотрудничеству во благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы”, — написал Зеленский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что президентом Чехии стал "великий друг Украины", а это свидетельствует, что Европа быстро избавляется от российских влияний.

“Павел всегда четко ставил акценты: Украина должна получить всю необходимую помощь, а глобальная политика – избавиться от любой пророссийскости. Поздравляю чехов с правильным выбором!” — подчеркнул он в своем сообщении в Twitter.

Напомним, на президентских выборах в Чехии, по данным подсчета всех голосов, победил 61-летний генерал в отставке Петр Павел, занимавший должность начальника Генштаба чешской армии и активно поддерживавший военную помощь Украины оружием. Его конкурент, 68-летний миллиардер Бабиш, занимавший пост премьер-министра с 2017 по 2021 год, убеждал, что миру нужно достичь переговорами с Путиным.

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Дата публикации
Просмотры
5196
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