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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Зеленский поздравил с избранием Папу Римского Льва XIV

Президент выразил надежду на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Папа Римский Лев XIV

Президент Украины поздравил нового понтифика с избранием / © скриншот с видео

Вечером четверга, 8 мая, конклав избрал новым Папой Римским Роберта Прево из США, который будет известен как Лев XIV. Одним из первых мировых лидеров, публично приветствовавших понтифика с избранием, стал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом президент написал в своих соцсетях.

«Искренне поздравляю Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата», — написал Зеленский.

Он добавил, что Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола, всегда соблюдавшего международное право, осуждал военную агрессию РФ против Украины и стоял на защите прав мирных украинцев.

В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижения длительного мира. Желаю Его Святейшества Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в исполнении его высокой миссии. Ad multos annos! [В течение многих лет — ред.]», — пожелал новоизбранному понтифику президент Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Роберт Прево из США! ВСЕ, ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВОИЗБАННОМ ПАПЕ РЫМСКОГО

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