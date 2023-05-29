Зеленский позвонил Эрдогану и поздравил его с победой на выборах

Зеленский объяснил, что Украина и дальше будет сотрудничать с Турцией.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 29 мая, позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с победой.

Об этом сообщил украинский президент в социальных сетях.

Президент Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах. Он подчеркнул, что Турция является важным партнером Украины, в том числе и по "зерновому соглашению".

"В телефонном разговоре поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. Отметил личную роль президента Турции в продолжении зерновой инициативы, являющейся важной составляющей мировой продовольственной безопасности. Сотрудничество Украины и Турции важное и действенно способствует благосостоянию наших народов и международной стабильности. Будем совместно работать над усилением безопасности региона, Европы и мира!" — сказал он.

Напомним, в Турции 28 мая завершился второй тур выборов президента, в котором соревновался действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционер Кемаль Киличдароглу.

Ночью 28 мая стало известно, что на выборах президента Турции победил Эрдоган.

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