Зеленский предложил Турции помощь в преодолении последствий масштабного землетрясения

Владимир Зеленский выразил соболезнования Турции из-за разрушительного землетрясения.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу мощного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции и предложил помощь в преодолении последствий.
Об этом глава государства написал в Twitter.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", – говорится в сообщении.
Cumhurbaşkanı @RTERdogan'a, halkına ve 'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil shifalar diliyorum. Bu zor zamanda halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 6, 2023
Землетрясение в Турции
В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. По последним данным, более 300 человек погибли, под завалами продолжается поиск пропавших. В стране объявлена тревога четвертого уровня, включающая призыв к международной помощи.
Губернатор Газиантепа Давут Гюль отметил, что после землетрясения по всему городу разрушилось 531 здание. По данным Геологической службы США, это землетрясение считается самым сильным в Турции с 1939 года.
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