Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский предложил Турции помощь в преодолении последствий масштабного землетрясения

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2056
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский предложил Турции помощь в преодолении последствий масштабного землетрясения

Фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский выразил соболезнования Турции из-за разрушительного землетрясения.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу мощного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции и предложил помощь в преодолении последствий.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", – говорится в сообщении.

Землетрясение в Турции

В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. По последним данным, более 300 человек погибли, под завалами продолжается поиск пропавших. В стране объявлена тревога четвертого уровня, включающая призыв к международной помощи.

Губернатор Газиантепа Давут Гюль отметил, что после землетрясения по всему городу разрушилось 531 здание. По данным Геологической службы США, это землетрясение считается самым сильным в Турции с 1939 года.

Читайте также:

Шпионский шар или метеорологический зонд: между США и Китаем растет напряжение

Шпионский шар или метеорологический зонд: между США и Китаем растет напряжение

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2056
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация