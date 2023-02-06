Зеленский предложил Турции помощь в преодолении последствий масштабного землетрясения

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу мощного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции и предложил помощь в преодолении последствий.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", – говорится в сообщении.

Cumhurbaşkanı @RTERdogan'a, halkına ve 'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil shifalar diliyorum. Bu zor zamanda halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 6, 2023

Землетрясение в Турции

В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. По последним данным, более 300 человек погибли, под завалами продолжается поиск пропавших. В стране объявлена тревога четвертого уровня, включающая призыв к международной помощи.

Губернатор Газиантепа Давут Гюль отметил, что после землетрясения по всему городу разрушилось 531 здание. По данным Геологической службы США, это землетрясение считается самым сильным в Турции с 1939 года.

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