Зеленский предупредил о ракетах РФ, которые смогут бить на 5000 км

У РФ скоро будут ракеты, которые смогут бить на 5000 км / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал французским медиа о ситуации на фронте, развитии отечественного оборонно-промышленного комплекса, будущем европейском щите ПВО, а также о том, что Россия имеет очень мощные баллистические ракеты, которые скоро сможет запускать на расстояние до 5000 км.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу BFMTV перед вылетом в Париж.

Россия имеет мощные баллистические ракеты, которые смогут лететь на 5000 км

Отвечая на вопрос о ракетной угрозе со стороны РФ, Владимир Зеленский признал мощность российского баллистического вооружения и потенциальную способность Кремля наносить удары на расстояние до 5 000 километров.

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Для этого Украина испытывает собственные средства и инициирует создание общеевропейской оборонной системы.

«Это правда, что у России есть очень мощные баллистические ракеты и что у них есть или вскоре будет возможность запускать их на 5000 километров. Это только вопрос времени», — заявил Владимир Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул, что у России есть ракеты, которые могут поразить любой город в Европе.

«Вот почему Европе нужна собственная система противоракетной обороны. Она должна быть дешевле ракет Patriot и должна быть похожей», — добавил Зеленский.

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Планируемый проект должен включать участие восьми стран, среди которых Франция, Швеция, Дания, Италия и Норвегия. По словам президента, концепт напоминает «противобаллистическое лего», а первые системы могут появиться уже в 2026 году в случае успешных испытаний.

Союзники готовят новое решение по ПВО для Украины

Напомним, западные союзники готовят новые обязательства по ПВО Украины во время встречи «Коалиции желающих» в Париже с участием Владимира Зеленского и более 25 лидеров.

Приоритет — защита от российских баллистических ракет в условиях дефицита ПВО. Для этого рассматривается поиск дополнительных противоракет к системам Patriot, ускорение развертывания комплекса SAMP-T, а также совместная разработка европейского и украинского ОПК для создания новой противобаллистической системы.

Параллельно лидеры будут искать пути подрыва экономики РФ, в том числе через борьбу с ее «теневым флотом» в рамках предстоящего 21-го пакета санкций ЕС.

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Кроме того, ожидается объявление о совместном производстве оружия и военных учений, которое должно стать шагом к формированию многонациональной силы в Украине с сухопутными, воздушными, морскими и учебными компонентами.

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