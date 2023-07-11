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Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюс сегодня, 11 июля – Столтенберг

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюс сегодня, 11 июля – Столтенберг

Владимир Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюс 11 июля / Фото: Associated Press

Зеленский присоединится к саммиту вечером 11 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс, Литва, во вторник, 11 июля, где должен начаться двухдневный саммит НАТО.

Об этом на брифинге сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Зеленский присоединится к саммиту вечером 11 июля.

Также Столтенберг добавил, что инаугурационный саммит Украина-НАТО состоится завтра, 12 июля. Именно на нем будет предложен план вступления Украины в НАТО.

"Мы направим положительные и мощные сигналы", — сказал он.

НАТО и Украина

Напомним, 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, столице Литвы, состоится саммит НАТО -2023, на который соберутся главы стран-членов Альянса. Среди ключевых тем – перспектива вступления Украины в Альянс, гарантии безопасности и дальнейшая военная поддержка в борьбе с агрессией России.

Накануне саммита НАТО, вечером, 10 июля, Владимир Зеленский подтвердил, что едет на саммит в Вильнюс. Впрочем, не указал дать. О том, что глава государства должен лично посетить заседание, писали западные СМИ.

ТСН.ua собрал главные заявления украинских и западных политиков об ожиданиях от саммита НАТО по поводу будущего членства Украины.

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Дата публикации
Просмотры
496
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