Зеленский прибыл на Даунг-стрит: его там встретили громкими аплодисментами (фото)

Украинский президент Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прибыл на Даунг-стрит. Глава государства и британский премьер-министр Риши Сунак пожали друг другу руки у дома №10.

Об этом сообщают иностранные СМИ.

Как пишет Sky New, когда политики зашли в резиденцию премьер-министра Британии, там раздались громкие аплодисменты.

Во время разговора с журналистами, Зеленский поблагодарил Великобританию за "большую поддержку с первых дней полномасштабного вторжения" в прошлом году.

"Большое спасибо Риши за приглашение и за большую честь быть здесь, в Британии. И благодарим Британию за общество прежде всего за большую поддержку с первых дней полномасштабного вторжения. Большое вам спасибо. Мы действительно гордимся этим и у нас очень хорошие отношения с Риши", — цитирует украинского лидера CNN.

В свою очередь глава британского правительства Сунак сказал, что "рад приветствовать друга в Британии", и заверил поддерживать Украину до ее победы над Россией.

"Мы уже хорошо пообщались, у нас много для обсуждения, в частности, как мы можем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с Россией. Для меня большая честь принимать вас здесь, Владимир. Мы хотим поддерживать вас в течение этого конфликта и гарантировать, что вы победите", — заметил британский политик.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Визит Зеленского в Британию: что известно

В среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где в аэропорту встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. После этого они отправились в резиденцию главы правительства Британии. Это первый визит Зеленского в Великобританию с начала полномасштабного вторжения России.

Предполагается, что украинский президент обсудит и с премьером Британии поддержку Украины, в частности "немедленное усиление" военной помощи от Британии для Украины, также выступит в парламенте страны и встретится с королем Чарльзом ІІІ.

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