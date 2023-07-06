Зеленский прибыл на переговоры в Прагу: с кем встретится украинский президент

Это первый визит Зеленского в Чехию с начала полномасштабного российского вторжения.

Вечером в четверг, 6 ноября, специальный правительственный самолет Чехии с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл в столицу этой страны в Прагу. Самолет с украинским лидером сопровождала пара истребителей Gripen.

Об этом сообщает телеканал ČT24.

Глава украинского государства из аэропорта направился в резиденцию президента Чехии в Пражском Граде, где состоится церемония встречи.

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Это первый визит Зеленского в Чехию с начала полномасштабного российского вторжения. В Праге он проведет переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой и главами обеих палат парламента. Он также встретится с членами правительства и парламента.

"В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация Формулы Мира, восстановление Украины", — написал о целях визита Владимир Зеленский в соцсетях.

Напомним, в этот день президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Болгарии.

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