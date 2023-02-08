Зеленский прибыл в парламент Британии: лидера Украины встретили громкими овациями (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вестминстерский дворец, где выступает перед парламентариями. Украинского лидера встретили громкими овациями и возгласами.

Об этом сообщает западные СМИ.

Отмечается, спикер Палаты общин Великобритании Линдсей Гойл поздравил Зеленского в парламенте и подчеркнул, что они будут "продолжать поддерживать вас против этого российского агрессора".

"Как вы сказали нам в прошлом году, это война, которую Украина не начинала и не хотела. Но это война, которую вам пришлось вести. Наше обязательство поддерживать вас и ваш народ не пошатнулось", — сказал Хойл во время обращения, представляя Зеленского. в среду.

Вестминстерский зал заполнили аплодисменты, когда Гойл представил Зеленского.

Во время выступления Зеленский поблагодарил британских депутатов за мощную помощь Украине во время полномасштабного вторжения России. В частности, лидер Украины упомянул бывшего премьера Британии Джонсона. Кроме того, Зеленский снова призвал западных союзников доставить Украине истребители. В ходе этого украинский лидер дарит спикеру парламента шлем украинского пилота.

Визит Зеленского в Британию 8 февраля

В среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Британию, где в аэропорту встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. После этого они отправились в резиденцию главы правительства Британии. Это первый визит Зеленского в Великобританию с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее сообщалось, что украинский президент обсудит и с премьером Британии поддержку Украины, в том числе "немедленное усиление" военной помощи от Британии для Украины, также выступит в парламенте страны и встретится с королем Чарльзом ІІІ.

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