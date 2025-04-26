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Зеленский прибыл в Рим на прощание с Папой Римским
Главу государства сопровождает первая леди. Они примут участие в церемонии прощания с Франциском.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.
Вместе с первой леди Еленой Зеленской и украинской делегацией он примет участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.
Напомним, Папа Римский Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет в своей резиденции Каза-Санта-Марта в Ватикане. Он лечился от двусторонней пневмонии и пережил госпитализацию.
В Риме ожидают до полумиллиона паломников на прощание с Папой Франциском. В итальянской столице ввели беспрецедентные меры безопасности из-за ожиданий наплыва паломников.
Похороны Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане посетят более 50 мировых лидеров.