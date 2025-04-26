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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Зеленский прибыл в Рим на прощание с Папой Римским

Главу государства сопровождает первая леди. Они примут участие в церемонии прощания с Франциском.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.

Вместе с первой леди Еленой Зеленской и украинской делегацией он примет участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет в своей резиденции Каза-Санта-Марта в Ватикане. Он лечился от двусторонней пневмонии и пережил госпитализацию.

В Риме ожидают до полумиллиона паломников на прощание с Папой Франциском. В итальянской столице ввели беспрецедентные меры безопасности из-за ожиданий наплыва паломников.

Похороны Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане посетят более 50 мировых лидеров.

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