Зеленский прибыл в Рим на прощание с Папой Римским

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.

Вместе с первой леди Еленой Зеленской и украинской делегацией он примет участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

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Напомним, Папа Римский Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет в своей резиденции Каза-Санта-Марта в Ватикане. Он лечился от двусторонней пневмонии и пережил госпитализацию.

В Риме ожидают до полумиллиона паломников на прощание с Папой Франциском. В итальянской столице ввели беспрецедентные меры безопасности из-за ожиданий наплыва паломников.

Похороны Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане посетят более 50 мировых лидеров.