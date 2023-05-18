Зеленский примет участие в саммите Большой семерки в Японии онлайн

В японском правительстве сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Большой семерки, который состоится в воскресенье, 21 мая, в Хиросиме, в режиме онлайн-конференции.

Об этом сообщает японское издание Kyodo News.

В правительстве Японии опровергли слухи, что украинский лидер может посетить встречу лично.

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В сообщении отметили, что 21 марта, когда премьер-министр Японии Фумио Кисида неожиданно приехал в Киев для переговоров с Зеленским, он сказал, что пригласил украинского лидера принять участие в трехдневном саммите в режиме онлайн-конференции.

Напомним, перед саммитом лидеров Большой семерки (G7) в Японии партнеры Украины обсуждали запрет на большинство экспорта в Россию. Таким образом США и союзники стремятся усилить экономическое давление на президента РФ Владимира Путина из-за развязанной Кремлем войны.

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