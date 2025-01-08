Зеленский примет участие во встрече в формате "Рамштайн" – что известно

Президент Украины Владимир Зеленский посетит заседание Контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время обращения 8 января.

"Завтра буду на встрече в формате "Рамштайн", запланированы также переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих", – сказал президент.

По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров уже находится в Германии и начал первые встречи.

"Ключевое для Украины – продолжить усиливать нашу ПВО, дать Украине возможность по меньшей мере отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию. Это реально, если партнеры сейчас все же реализуют договоренности, о которых мы с ними давно говорим", – добавил Зеленский. .

Он также поблагодарил партнеров за помощь Украине, а также анонсировал работу в 2025 году.

"Конечно, мы будем обсуждать с партнерами и то, как наши оборонные коалиции продолжат работать в 25-м году. У Европы только один выбор – и это исторический выбор – стать сильнее, стать самостоятельнее, больше полагаться на себя. Надо быть взрослыми в этом. мире и быть готовыми внести свой европейский вклад в глобальную безопасность.

Отметим, что заседание в формате "Рамштайн" состоится в четверг, 9 января.

Ранее стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена не успеет предоставить Украине военную помощь в 3,8 млрд долларов.

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