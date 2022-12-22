Зеленский призвал Конгресс привлечь Россию к ответственности: детали

Он призвал конгрессменов усилить санкции, "чтобы Россия почувствовала, насколько разрушительна ее агрессия".

Президент Владимир Зеленский призвал членов Конгресса США ужесточить санкции против России и "привлечь террористов к ответственности за агрессию".

Об этом он сказал в своем выступлении в зале Конгресса.

Зеленский отметил, что президент США Джо Байден поддержал его мирный план по 10 пунктам и добавил, что каждый член Конгресса может помочь в реализации этого плана.

"Нам нужен мир. Украина уже предложила предложения, которые я только что обсуждал с президентом Байденом, нашу формулу мира — 10 пунктов, которые должны и должны быть реализованы для нашей общей безопасности. Рад поделиться тем, что президент Байден сегодня поддержал нашу мирную инициативу. Каждый из вас, дамы и господа, может помочь в реализации, чтобы гарантировать, что американское лидерство будет оставаться жестким, двухпалатным и двухпартийным", – сказал глава государства.

Он призвал конгрессменов усилить санкции, "чтобы Россия почувствовала, насколько разрушительна ее агрессия".

"Действительно, в ваших силах помочь нам привлечь к ответственности всех, кто начал эту неспровоцированную преступную войну. Давайте это сделаем. Пусть террорист несет ответственность за агрессии и возместить все убытки, причиненные этой войной", — отметил он.

Напомним, что президента Зеленского встретили в Конгрессе громкими аплодисментами. В своем выступлении он сказал, что в следующем году в войне с Россией наступит перелом.

Также глава государства заверил Конгресс, что Украина не сдастся и рассказал, как украинцы будут праздновать Рождество.