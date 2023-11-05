Зеленский призвал мир оказать Украине помощь, без которой трудно "сделать шаг вперед"

Президент Владимир Зеленский повторил свои призывы к увеличению систем противовоздушной обороны от США, отметив, что Украине особенно нужны беспилотники, которые могут атаковать и собирать разведывательные данные. По его словам, Украина начала производство некоторых беспилотников, но нуждается больше. Без такой помощи украинцам тяжело "сделать шаг вперед".

Об этом Зеленский сказал в интервью в программе Meet the Press телеканала NBC News.

"Нам нужно сохранить нашу страну. Поэтому один из путей – это совместное производство ПВО", – сказал Зеленский.

"Зима – очень сложный период": президент – о неотложной потребности Украины

"Но в течение этого времени, во время нашего совместного производства, наше сообщение миру, Соединенным Штатам, Европе, Азии: предоставить нам некоторые системы ПВО, просто использовать их, просто арендовать их, арендовать в этот период, особенно зимой... Зима – это очень сложный период", – сказал президент.

Администрация Байдена уже обратилась в Конгресс с просьбой о выделении Украине денежной помощи, но она сталкивается с противодействием из-за резкого снижения готовности республиканцев Палаты представителей продолжать поддерживать страну.

"Если Россия всех нас убьет, они нападут на страны НАТО"

По словам действующего и бывшего высокопоставленных чиновников США, знакомых с дискуссиями между правительствами США, Европы и Украины о возможных мирных переговорах о прекращении войны, среди многих лидеров правительства США существует обеспокоенность тем, что конфликт привлекает меньше внимания мира из-за войны Израиля и ХАМАС.

Зеленский отметил важность поддержки союзников, поскольку Киев защищает "общие ценности", такие как демократия.

Альтернатива, по его словам, слишком опасна.

"Если Россия всех нас убьет, они нападут на страны НАТО, а вы пошлете своих сыновей и дочерей. И это будет извините, но цена будет выше (...) Очень важно не потерять свободу, не потерять эту сильную позицию, не потерять свою демократию", – заявил он.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский также заявил, что РФ играет свою роль в войне на Ближнем Востоке и спонсировании ХАМАС.

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