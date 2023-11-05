Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский призвал мир оказать Украине помощь, без которой трудно "сделать шаг вперед"

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
727
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский призвал мир оказать Украине помощь, без которой трудно "сделать шаг вперед"

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Президент заявил о неотложной потребности Украины, особенно зимой.

Президент Владимир Зеленский повторил свои призывы к увеличению систем противовоздушной обороны от США, отметив, что Украине особенно нужны беспилотники, которые могут атаковать и собирать разведывательные данные. По его словам, Украина начала производство некоторых беспилотников, но нуждается больше. Без такой помощи украинцам тяжело "сделать шаг вперед".

Об этом Зеленский сказал в интервью в программе Meet the Press телеканала NBC News.

"Нам нужно сохранить нашу страну. Поэтому один из путей – это совместное производство ПВО", – сказал Зеленский.

"Зима – очень сложный период": президент – о неотложной потребности Украины

"Но в течение этого времени, во время нашего совместного производства, наше сообщение миру, Соединенным Штатам, Европе, Азии: предоставить нам некоторые системы ПВО, просто использовать их, просто арендовать их, арендовать в этот период, особенно зимой... Зима – это очень сложный период", – сказал президент.

Администрация Байдена уже обратилась в Конгресс с просьбой о выделении Украине денежной помощи, но она сталкивается с противодействием из-за резкого снижения готовности республиканцев Палаты представителей продолжать поддерживать страну.

"Если Россия всех нас убьет, они нападут на страны НАТО"

По словам действующего и бывшего высокопоставленных чиновников США, знакомых с дискуссиями между правительствами США, Европы и Украины о возможных мирных переговорах о прекращении войны, среди многих лидеров правительства США существует обеспокоенность тем, что конфликт привлекает меньше внимания мира из-за войны Израиля и ХАМАС.

Зеленский отметил важность поддержки союзников, поскольку Киев защищает "общие ценности", такие как демократия.

Альтернатива, по его словам, слишком опасна.

"Если Россия всех нас убьет, они нападут на страны НАТО, а вы пошлете своих сыновей и дочерей. И это будет извините, но цена будет выше (...) Очень важно не потерять свободу, не потерять эту сильную позицию, не потерять свою демократию", – заявил он.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский также заявил, что РФ играет свою роль в войне на Ближнем Востоке и спонсировании ХАМАС.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
727
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация