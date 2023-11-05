Зеленский призвал мир оказать Украине помощь, без которой трудно "сделать шаг вперед"

Президент заявил о неотложной потребности Украины, особенно зимой.
Президент Владимир Зеленский повторил свои призывы к увеличению систем противовоздушной обороны от США, отметив, что Украине особенно нужны беспилотники, которые могут атаковать и собирать разведывательные данные. По его словам, Украина начала производство некоторых беспилотников, но нуждается больше. Без такой помощи украинцам тяжело "сделать шаг вперед".
Об этом Зеленский сказал в интервью в программе Meet the Press телеканала NBC News.
"Нам нужно сохранить нашу страну. Поэтому один из путей – это совместное производство ПВО", – сказал Зеленский.
"Зима – очень сложный период": президент – о неотложной потребности Украины
"Но в течение этого времени, во время нашего совместного производства, наше сообщение миру, Соединенным Штатам, Европе, Азии: предоставить нам некоторые системы ПВО, просто использовать их, просто арендовать их, арендовать в этот период, особенно зимой... Зима – это очень сложный период", – сказал президент.
Администрация Байдена уже обратилась в Конгресс с просьбой о выделении Украине денежной помощи, но она сталкивается с противодействием из-за резкого снижения готовности республиканцев Палаты представителей продолжать поддерживать страну.
"Если Россия всех нас убьет, они нападут на страны НАТО"
По словам действующего и бывшего высокопоставленных чиновников США, знакомых с дискуссиями между правительствами США, Европы и Украины о возможных мирных переговорах о прекращении войны, среди многих лидеров правительства США существует обеспокоенность тем, что конфликт привлекает меньше внимания мира из-за войны Израиля и ХАМАС.
Зеленский отметил важность поддержки союзников, поскольку Киев защищает "общие ценности", такие как демократия.
Альтернатива, по его словам, слишком опасна.
"Если Россия всех нас убьет, они нападут на страны НАТО, а вы пошлете своих сыновей и дочерей. И это будет извините, но цена будет выше (...) Очень важно не потерять свободу, не потерять эту сильную позицию, не потерять свою демократию", – заявил он.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский также заявил, что РФ играет свою роль в войне на Ближнем Востоке и спонсировании ХАМАС.
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