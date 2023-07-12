Зеленский призвал страны НАТО присоединиться к пакету гарантий безопасности для Украины

Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности на пути к членству в Альянсе.

Пока Украина не является членом НАТО, страны-члены Североатлантического Альянса должны присоединиться к пакету гарантий безопасности для нашего государства.

Об этом говорил президент Владимир Зеленский во время выступления на Совете Украина — НАТО в среду, 12 июля.

“Пока мы идем к членству в НАТО, Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности – именно на пути в Альянс. Сейчас есть соответствующий пакет гарантий, и я прошу вас поддержать и присоединиться к нему”, — заявил он.

Украинский президент также подчеркнул, что Совет Украина-НАТО должен стать инструментом интеграции, а не просто партнерства.

“Сейчас зафиксировано, что на пути к членству Украины в НАТО не потребуется План действий по членству. И это справедливо. Благодарю вас за это признание”, — сказал Зеленский.

Также украинский лидер обратил внимание на формулировку относительно условий для Украины, чтобы получить приглашение в НАТО.

“Абсолютное большинство наших людей рассчитывает на конкретику по этим условиям. Мы воспринимаем их именно как условия безопасности. Мы понимаем, что Украина не может стать членом НАТО, пока идет война. Но потом это будет наша общая сила, когда Украина присоединится к Альянсу”, — подчеркнул он.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин понимает нетерпение Киева из-за отсутствия графиков вступления в НАТО. Впрочем, что касается членства, то здесь должны быть выполнены условия.

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