Зеленский призвал Вашингтон поставлять современные танки и самолеты, но Байден остался непреклонен, — Politico

Издание отмечает, что успех ВСУ в значительной степени зависит от новых поставок оружия.

Война в Украине станет новым сложным испытанием в 2023 году для Запада. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США просил главу США Джо Байдена предоставить Украине современные танки и самолеты. Но позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась.

Об этом пишет Politico.

"Главным приоритетом Зеленского остается увеличение количества оружия, боеприпасов и оборудования для Украины. Он повторил свой призыв во время визита в США — попросил Байдена предоставить нашей стране больше современного вооружения. Байден остался непоколебим по отношению к некоторым просьбам о танках, ракетах и истребителях", – сообщает источник.

В то же время, Байден согласился начать поставки систем ПВО Patriot и новых высокоточных бомб, что еще несколько недель назад считалось невозможным.

Издание добавляет, что в США продолжаются дискуссии по поставкам современной военной техники в Украину, поскольку такой шаг может спровоцировать эскалацию конфликта и приведет к затягиванию сроков потенциальных переговоров. Но после передачи Patriot США уже в 2023 могут пересмотреть свою позицию относительно того, какое оружие они считают "эскалационным".

Добавим, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал визит Зеленского в США очень успешным.

Об этом он заявил в интервью ведущей ТСН, телемарафона и ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 Натальи Мосейчук.

Напомним, 21 декабря, глава США Джо Байден подтвердил передачу ВСУ систем Patriot.

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