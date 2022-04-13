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Зеленский призвал внести российскую нефть в санкционный пакет и полностью заблокировать банки РФ

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Зеленский призвал внести российскую нефть в санкционный пакет и полностью заблокировать банки РФ

Associated Press

Он призвал при утверждении нового, очень важного санкционного пакета против Российской Федерации на уровне ЕС защищать необходимость полной блокировки российских банков.

Сегодня, 14 апреля, во время своего обращения к парламенту Эстонии президент Украины Владимир Зеленский призвал наконец-то внести нефть в санкционный пакет.

"Нужно эмбарго на уровне всего Европейского Союза", — заявил он.

Также он пригласил эстонских специалистов присоединиться к работе совместной группы, созданной для расследования военных преступлений российской армии на территории независимой Украины.

Техническая и экспертная поддержка незаменима сейчас, когда количество военных преступлений достигает уже десятков тысяч, отметил Зеленский.

"Это расстрелы мирных людей, это пытки, изнасилования, подрыв больниц, бомбардировка роддомов, сожжение складов с едой, артиллерийские обстрелы укрытий, в которых – и они об этом знали, я еще раз подчеркиваю, – прячутся дети... Нет такого преступления, который бы не совершили российские солдаты за 49 дней этого вторжения", — сказал он.

Он также добавил, что все эти военные преступления в Украине обязательно будут расследованы и установлены все виновные.

"Сколько бы времени нам не понадобилось на это. Но если мы будем делать это совместно с вами, совместно с другими европейскими государствами, мы сможем сделать это гораздо быстрее", – добавил президент.

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