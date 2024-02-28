Зеленский прокомментировал идею Макрона по поводу войск в Украине и сообщил, когда он приедет в Киев

Зеленский также отметил, что обсуждал с Макроном многие инициативы по усилению Украины на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу западных войск в Украине, а также анонсировал его визит.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции по итогам саммита "Украина-Юго-Восточная Европа"

Президент Украины сделал заявление о возможной отправке сухопутных войск западных стран в нашу страну. Зеленский отметил, что любые инициативы мировых лидеров, направленные на усиление Украины в отражении агрессии РФ, будут хороши для всего мира.

"Я не был на том саммите, он (Макрон – ред.) сказал, что поговорит об определенных новых идеях, как усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину. Он должен быть в середине марта… Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира", – подчеркнул он.

В то же время, по словам Зеленского, основная фундаментальная инициатива – чтобы партнеры выполняли свои предварительные договоренности о своевременной поставке Украине вооружения.

"Нам нужно выжить, а выжить для Украины это значит иметь очень конкретные решения. Это очень важно. Вот почему я не могу поделиться с вами, например, информацией о количестве артиллерии, количестве 155-мм боеприпасов… Все то, где у нас есть договоренности и контракты по помощи, все должно поступать вовремя", – сказал он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил не только о теоретической отправке в Украину войск западных стран, однако эти слова остались незамеченными широким кругом. Советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский обратил внимание на слова Макрона, кроме "войск в Украине".

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