Зеленский прокомментировал потенциальную покупку Россией ракет у Ирана

Сейчас о том, что продажи состоялись, речь не идет.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное приобретение Россией у Ирана баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Так, этим занимаются соответствующие службы.
Об этом президент сказал на брифинге в Киеве, пишет УНИАН.
По словам лидера, сейчас есть информация о том, что это возможно. При этом соответствующие органы сообщают, что сам факт продажи ракет Ираном в Россию не зафиксирован.
"Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом", – сказал Зеленский.
Ранее отмечалось, что Россия может договориться с Ираном о закупке баллистических ракет. Вероятно, это произойдет по окончании действия резолюции Совета безопасности ООН 2231, запрещающей подобные соглашения.
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