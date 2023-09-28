Зеленский прокомментировал потенциальную покупку Россией ракет у Ирана

Сейчас о том, что продажи состоялись, речь не идет.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное приобретение Россией у Ирана баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Так, этим занимаются соответствующие службы.

Об этом президент сказал на брифинге в Киеве, пишет УНИАН.

По словам лидера, сейчас есть информация о том, что это возможно. При этом соответствующие органы сообщают, что сам факт продажи ракет Ираном в Россию не зафиксирован.

"Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом", – сказал Зеленский.

Ранее отмечалось, что Россия может договориться с Ираном о закупке баллистических ракет. Вероятно, это произойдет по окончании действия резолюции Совета безопасности ООН 2231, запрещающей подобные соглашения.

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