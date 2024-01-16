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Зеленский провел "содержательную" встречу с Блинкеном в Давосе: о чем договорились Украина и США

Зеленский провел "содержательную" встречу с Блинкеном в Давосе: о чем договорились Украина и США

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен / Фото: Офис президента Украины

Зеленский назвал переговоры "содержательными".

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом глава государства сообщил на странице в телеграмм-канале.

По словам президента, они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами. Зеленский подчеркнул, что противовоздушная оборона и дальнобойные способности "особенно важны для нашего государства".

"Спасибо президенту США, Конгрессу и всему американскому народу за неизменную и мощную помощь Украине!", — говорится в его сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский встретился со Столтенбергом в Давосе.

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