Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном и Трампом по ПВО

Зеленский анонсировал новые планы по ПВО для Украины, которые обсудил с Макроном и Трампом.

Зеленский о новой секретной инициативе по украинскому ПВО / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал новую, ранее неизвестную, концепцию усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

По его словам, детали этой инициативы были обсуждены с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем с экспрезидентом США Дональдом Трампом.

Зеленский подчеркнул, что для реализации этих планов требуется положительный сигнал от Соединенных Штатов, поскольку от них зависит техническая сторона вопроса.

«Если мы получим положительный сигнал от Соединенных Штатов Америки, потому что технически от них многое зависит. Если мы получим положительный сигнал от них, будем рады поделиться этой информацией», — заявил президент.

Других деталей по существу новой инициативы Зеленский не раскрыл.

Напомним, РФ до сих пор не отказалась от главной цели — обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. Враг продолжает сфокусировать свои атаки на энергоинфраструктуре нашей страны. Для этого во время обстрелов россияне будут отдавать предпочтение дронам, а не ракетам.

