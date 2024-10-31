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Зеленский рассказал, как просил Польшу защитить важный украинский город

Зеленский рассказал, как просил Польшу защитить важный украинский город

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Варшава не передала Киеву обещанные истребители МиГ-29.

Президент Владимир Зеленский просил в соседней Польше сбивать российские ракеты и летящие в их направлении дроны и защитить город Стрый во Львовской области.

Об этом президент заявил во время общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья.

Зеленский подчеркнул, просил Варшаву защитить Стрый, где есть газохранилища, потому что "от газоснабжения зависит страна".

"Мы просили – защитите Стрый. Нет у нас соответствующего количества систем, чтобы защитить газохранилища. Бог дал глубокое газохранилище, которое защищено своей глубиной. Но и этого не достаточно. Поляки сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если не будут в этому решения сами, а — если НАТО поддержит их", — рассказал глава государства.

По его словам, Украина договорилась с тогдашним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о направлении в Польшу самолетов Альянса, чтобы Варшава смогла передать Киеву старые истребители МиГ-29. Впрочем, этого не сделали.

Напомним, временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявлял, что Варшава может передать Украине свои истребители МиГ-29. Впрочем, только когда получит западные истребители от союзников для собственных нужд.

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