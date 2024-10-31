Зеленский рассказал, как просил Польшу защитить важный украинский город

Варшава не передала Киеву обещанные истребители МиГ-29.
Президент Владимир Зеленский просил в соседней Польше сбивать российские ракеты и летящие в их направлении дроны и защитить город Стрый во Львовской области.
Об этом президент заявил во время общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья.
Зеленский подчеркнул, просил Варшаву защитить Стрый, где есть газохранилища, потому что "от газоснабжения зависит страна".
"Мы просили – защитите Стрый. Нет у нас соответствующего количества систем, чтобы защитить газохранилища. Бог дал глубокое газохранилище, которое защищено своей глубиной. Но и этого не достаточно. Поляки сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если не будут в этому решения сами, а — если НАТО поддержит их", — рассказал глава государства.
По его словам, Украина договорилась с тогдашним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о направлении в Польшу самолетов Альянса, чтобы Варшава смогла передать Киеву старые истребители МиГ-29. Впрочем, этого не сделали.
Напомним, временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявлял, что Варшава может передать Украине свои истребители МиГ-29. Впрочем, только когда получит западные истребители от союзников для собственных нужд.
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